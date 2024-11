SP terá chuva a qualquer hora nesta quarta-feira; veja como fica o tempo nos próximos dias Área de baixa pressão nos altos níveis da atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas São Paulo|Do R7 23/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 09h48 ) twitter

Resto da semana deve continuar chuvoso em São Paulo CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20.10.2024

A quarta-feira (23) na Grande São Paulo começou com céu nublado e algumas aberturas de sol, mas já há registro de chuva em algumas áreas. Isto corre devido à presença de um cavado (área de baixa pressão nos níveis mais altos da atmosfera), que favorece a formação de nuvens carregadas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), o dia será abafado, a máxima deve chegar a 26°C. As chuvas podem variar de intensidade leve a forte e tendem a ser mais generalizadas.

A previsão de chuva se mantém na quinta-feira (24), mas o sol deve aparecer, com os termômetros chegando a 28°C à tarde. Pancadas de chuva são esperadas no fim do dia.

Na sexta-feira (25), o CGE alerta para o risco de fortes ventos, com rajadas de 70 km/h, desde a madrugada. Também há risco de chuva forte no período da tarde e começo da noite.