Sucuri entra em tubulação e interrompe fornecimento de água em cidade do interior de SP Animal conseguiu atravessar uma grade de proteção e acessou um cano da estação de tratamento São Paulo|Do Estadão Conteúdo 04/11/2024 - 10h47 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo o prefeito da cidade, a ação foi rápida e o animal foi retirado da tubulação Reprodução/@adinanortolan/Instagram - 02.11.2024

Uma sucuri entrou em uma tubulação de captação de água da Represa de Cascalho e interrompeu o fornecimento de água na cidade de Cordeirópolis, no interior paulista. Segundo o prefeito da cidade, José Adinan Ortolan, o animal não conseguiu sobreviver. Caso ocorreu no sábado (2).



A sucuri, que tinha quatro metros de comprimento, conseguiu passar a grade de proteção e entrou em um dos canos da estação de tratamento de água.



“Como foi rápida a ação da equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) não teremos maiores problemas no fornecimento. Infelizmente, a sucuri não sobreviveu”, disse Ortolan.



Com aproximadamente 25 mil habitantes, Cordeirópolis é um município Estado de São Paulo que fica localizado na região metropolitana de Piracicaba.