Suspeito de matar mulher a facadas é preso ao levá-la ao hospital e confessar o crime Caso aconteceu em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, na madrugada deste domingo (13) São Paulo|André Carvalho, da Agência RECORD 13/10/2024 - 12h31 (Atualizado em 13/10/2024 - 12h35 )

Fachada do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, em Guarulhos Reprodução/Google Maps

Policiais Militares do 31º Batalhão prenderam, na madrugada deste domingo (13), um homem suspeito de matar a própria companheira, no bairro Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Os médicos do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso informaram às autoridades que uma mulher havia dado entrada no local com diversas perfurações causadas por golpes de faca. Ela teria sido vítima do próprio companheiro, que estava na recepção da unidade. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Os agentes se dirigiram até o local, identificaram o suspeito e o prenderam. O homem confessou que havia discutido e esfaqueado a mulher diversas vezes na residência onde moravam, segundo a polícia.

Ele foi detido e encaminhado para o 4º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. O local onde aconteceu o crime vai passar por perícia.