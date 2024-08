Tarcísio antecipa volta para SP após queda de avião em Vinhedo Na tarde desta sexta-feira, uma aeronave que transportava 62 pessoas caiu no interior de São Paulo São Paulo|Do R7, em Brasília 09/08/2024 - 15h32 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h43 ) ‌



Avião caiu na tarde desta sexta-feira no interior de SP Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) no Espírito Santo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antecipou a volta para o estado após um avião de médio porte cair no bairro Capela, em Vinhedo, na tarde desta sexta-feira (9). A aeronave, modelo ATR-72-500, com capacidade de 68 passageiros, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

O Cosud reúne lideranças de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina que visam fortalecer a cooperação interestadual em temas relevantes e de interesse comum.

Nas redes sociais, o Tarcísio informou que equipes dos bombeiros já estão no local e a Polícia Civil e Instituto Médico Legal foram encaminhados para reforço. O governador prestou, ainda, solidariedade aos familiares das vítimas.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior também se solidariedarizou às famílias das vítimas e afirmou que vai a São Paulo para colaborar com o caso. “Um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo, por ser uma coisa que não está dentro da normalidade. Falei com alguns colegas que representam Cascavel, ainda pouca informação das vítimas, mas já começam muitas famílias irem ao aeroporto”, disse.

Equipes do Corpo de Bombeiros, @PMESP e @defesacivilsp já estão no local da queda do voo 2283- avião PS - VPB, da VOEPASS Linhas Aéreas, ocorrido no início da tarde em Vinhedo. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 9, 2024

A companhia aérea confirmou a queda da aeronave envolvendo o voo 2283. No avião tinham 58 passageiros e quatro tripulantes. A companhia divulgou o telefone 0800 9419712, disponível 24h, para prestar informações a todos os passageiros, familiares e colaboradores.

O pouso em Guarulhos estava confirmado para as 13h45 e a queda aconteceu 17 minutos antes desse horário. O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

De acordo com informações do Balanço Geral, a aeronave caiu em um condomínio de casas em Vinhedo. A Defesa Civil-SP informou que algumas casas na região foram atingidas e depois a aeronave explodiu.