Tarcísio defende Nunes após Bolsonaro dizer que ele não é ‘candidato dos sonhos’ e elogiar Marçal Governador de São Paulo afirma que prefeito ‘é o candidato ideal’ e que ex-presidente vai apoiar o emedebista São Paulo|Do R7 16/08/2024 - 22h35 (Atualizado em 16/08/2024 - 23h15 ) ‌



Tarcísio diz que Nunes é 'candidato ideal' Isadora de Leão Moreira/Governo do Estado de São Paulo - 24.1.2023

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter dito que o emedebista não é “o candidato dos sonhos” e ter feito elogios a Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Segundo Tarcísio, “Nunes é o candidato ideal”.

“Não tem nada disso. O Bolsonaro está com o Nunes. O Nunes é o candidato ideal. Acho que uma das pessoas mais avalizadas para afirmar isso sou eu, que tenho trabalhado com ele nesse período”, afirmou Tarcísio na noite desta sexta-feira (16) em entrevista à imprensa na Festa do Peão de Boiadeiro em Barretos.

O governador também afirmou que Nunes “tem sido um companheiro de primeira hora do governo do estado”. “É uma parceria que tem dado certo e que eu torço para que continue. Então, eu vou trabalhar muito pelo Nunes”, destacou.

“A gente está fazendo junto a obra de prevenção contra enchente, a gente está fazendo junto a habitação, a gente está fazendo junto saúde, a gente está fazendo junto a recuperação do centro. Então, o Nunes tem sido um cara, primeiro, de grande coração, muito humilde, tem uma humildade muito grande. É difícil você encontrar uma pessoa que chegou onde ele chegou com a humildade que ele tem”, frisou Tarcísio.

A declaração de Bolsonaro sobre Nunes foi dada em entrevista a uma rádio de Natal (RN). “Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível”, disse ele.

Na mesma entrevista, o ex-presidente elogiou Marçal. “Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. É uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte.”