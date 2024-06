Taxista é preso por atropelar motociclista de propósito após discussão de trânsito

Alto contraste

Taxista foi preso após atropelar motoboy propositalmente (Divulgação)

Um taxista foi preso após ser acusado de atropelar propositalmente um motoboy em Jaçanã, zona norte de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (13). De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu às 15h15, na Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin, altura do número 626.

Policiais Civis realizavam um patrulhamento de rotina, e se depararam com um acidente de trânsito, envolvendo táxi e moto, e viram o motociclista, Sidnei da Matta, de 55 anos, que estava no chão, com ferimentos aparentes.

Os agentes relataram que ouviram das testemunhas, que o motorista, João Kleber Lopes de Sousa, de 24 anos, teria jogado propositalmente o táxi Chevrolet Spin em cima da moto, Yamaha YBR150 Factor Ed, da cor vermelha, após uma discussão de trânsito.

João Kleber afirmou que havia quebrado o espelho retrovisor do carro, durante uma manobra, o que o levou a perseguir e colidir intencionalmente, na Yamaha, no Sidinei e em um poste.

A vítima foi socorrida por uma viatura do SAMU, em estado grave, para o Hospital São Camilo de Santana.

Rodrigo Matta, irmão da vítima, informou à reportagem que o familiar trabalha como cinegrafista, e que realizou cirurgia na bacia e osso pélvico.

Os veículos foram apreendidos, a motocicleta foi entregue aos familiares de Sidney, e o táxi foi devolvido ao proprietário, Luciano Souza da Costa, que não possuía antecedentes criminais.

O caso foi registrado como homicídio no 73° Distrito Policial do Jaçanã.

*Sob supervisão de Isabelle Gandolphi