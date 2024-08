Tempo vira em SP a partir de sexta-feira; confira a previsão para o fim de semana Termômetros devem ficar abaixo de 10°C na capital e região metropolitana nas madrugadas São Paulo|Do R7 08/08/2024 - 09h25 (Atualizado em 08/08/2024 - 09h25 ) ‌



Capital deve registrar a primeira chuva de agosto CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 08.07.2024

A frente fria que já atinge o Sul do Brasil se aproxima de São Paulo e deve derrubar as temperaturas a partir da madrugada de sexta-feira (9). Segundo a Climatempo, os ventos aumentarão nesta quinta-feira (8), que ainda será de calor.

Na capital e região metropolitana, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) prevê a possibilidade de chuvas variando de intensidade fraca a moderada, com períodos de melhoria. Será a primeira chuva do mês de agosto, informa o órgão municipal.

A temperatura máxima prevista na cidade de São Paulo é de 22°C, mas a chegada de uma massa de ar polar fará com que a mínima fique próxima de 13°C à noite.

No litoral, há possibilidade de temporais. Pode chover até 40 mm em São Sebastião, onde os termômetros vão ficar entre 16°C e 20°C.

O oeste paulista também terá uma trégua no calor. Pode chover em cidades do interior a partir do fim da tarde desta quinta-feira. Em Presidente Prudente, a sexta-feira terá possibilidade de chuva, com mínima de 12°C e máxima de 17°C.

O sol volta a aparecer no fim de semana, mas o ar polar manterá os termômetros próximos aos 10°C, ou até mesmo abaixo disso, em boa parte do estado.

A previsão para o sábado (10) é de mínima de 9°C e máxima de 18°C na capital paulista. Em Campos do Jordão, a mínima chega a 5°C no sábado e a 3°C no domingo, e há chance de geada ao amanhecer.