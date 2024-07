Tempo vira em SP a partir desta segunda-feira; veja a previsão para a semana

Alto contraste

Semana será de temperaturas abaixo da média RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.06.2024

O frio volta ao estado de São Paulo a partir desta segunda-feira (8) devido à passagem de uma frente fria pelo litoral. Segundo a Climatempo, o sul do estado pode ter ondas de frio intenso, com possibilidade de geadas e tardes muito frias entre os dias 12 e 16.

No mesmo período, a maior porção do território paulista, incluindo a região metropolitana da capital, quase todo o interior e litoral, devem registrar temperaturas entre 3°C e 5°C abaixo das médias do mês.

Já nas regiões ao norte do estado, na divisa com o Triângulo Mineiro, os termômetros devem marcar até 3°C abaixo da média, com pelo menos um dia com queda de temperatura.

Na capital e região metropolitana, volta a chover na segunda-feira. A mínima será de 14°C, e a máxima não supera os 20°C. O tempo permanecerá chuvoso na terça-feira, feriado da Revolução Constitucionalista, com temperaturas entre 13°C e 17°C.

As condições para chuviscos se mantêm na quarta-feira, dia em que a mínima será de 13°C e a máxima, 17°C.

Na quinta-feira, a máxima chega a 24°C, o tempo fica nublado com algumas aberturas de sol. Na sexta, as temperaturas variam entre 15°C e 19°C, com chance de garoa de manhã e à noite.

Esfria mais ainda no próximo fim de semana, quando as mínimas ficarão em 10°C, com céu nublado. As máximas não passarão de 13°C e 14°C no sábado e domingo, respectivamente.

Em Campos do Jordão, os meteorologistas preveem mínima de 8°C no fim de semana que vem.