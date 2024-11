Torcedores do Corinthians tentam invadir setor do estádio destinado ao Flamengo Tumulto foi rapidamente contido pelo policiamento local e, até o momento, não há registro de detidos São Paulo|Vinicius Santos, da Agência RECORD 20/10/2024 - 17h34 (Atualizado em 20/10/2024 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corintianos tentaram ocupar lugares destinados à torcida visitante, do Flamengo, na Arena Corinthians MATHEUS SANCHES /MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 20.10.2024

Torcedores do Corinthians tentaram invadir o setor destinado à torcida do Flamengo antes do jogo entre as duas equipes, na Neo Química Arena, na tarde deste domingo (20). O jogo marca a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil.

O incidente ocorreu fora do estádio, em uma área próxima à avenida Miguel Ignácio Curi, área bloqueada para acesso apenas dos visitantes.

Segundo a 2ª Companhia do 39° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, uma equipe chegou a ser enviada ao local, mas a confusão já havia sido controlada pelo policiamento.

A Neo Química Arena informou ainda que o tumulto foi rapidamente dispersado. Até o momento, não há registro de detidos. O caso está sob responsabilidade do 65° Distrito Policial, em Arthur Alvim.

*Sob supervisão de Nayara Paiva, da Agência RECORD