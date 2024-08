Torcida do Palmeiras invade CT, promete vandalismo e ameaça atletas após perder do Flamengo Em nota, Alviverde informou não tolerar condutas criminosas e avisou que tomará todas as providências para punir envolvidos São Paulo|Vinicius Santos e Gustavo Romero*, da Agência RECORD 01/08/2024 - 15h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 14h31 ) ‌



Após revés no Rio, integrantes da torcida invadiram CT do Palmeiras nesta quinta-feira (1º) Divulgação/Record – 1º.08.2024

Integrantes da Mancha Alviverde invadiram o Centro de Treinamento do Palmeiras, localizado na avenida Marquês de São Vicente, na Água Branca, zona oeste de São Paulo, por volta das 13h desta quinta-feira (1º).

Em imagens recebidas pela RECORD, é possível ver diversos torcedores nas dependências do clube. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da 1ª Companhia do 4° Batalhão foi ao local. Ainda segundo a PM, a situação já foi controlada. Até o momento, ninguém foi detido.

Em nota, o Palmeiras informou que integrantes da torcida organizada Mancha Alviverde, invadiram a Academia de Futebol. O clube paulista narrou que acionou prontamente a polícia para que os torcedores fossem retirados do local.

O Palmeiras ainda disse que, antes de deixar o centro de treinamento, líderes da torcida organizada, entre eles o presidente da Mancha Verde, fizeram diversas ameaças, inclusive, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho.

‌



O Alviverde informou não tolerar nenhum tipo de conduta criminosa e afirmou que tomará todas as providências cabíveis, para que os responsáveis pelo ocorrido sejam identificados e punidos.

O 23° Distrito Policial, de Perdizes, é a delegacia responsável pela área.

‌



Derrota para o Flamengo

Na noite da última quarta-feira (31), o Palmeiras perdeu para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Alviverde perdeu quatro dos últimos cinco jogos que disputou.





‌



No próximo domingo (4), o Palmeiras enfrenta o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no Rio Grande do Sul.

Leia a nota oficial do Palmeiras:

“A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que integrantes da torcida organizada Mancha Verde invadiram a Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira (1). O clube acionou prontamente a polícia para que o grupo fosse retirado do local.

Antes de deixar o centro de treinamento, líderes da uniformizada, entre eles o presidente Jorge Luís, fizeram diversas ameaças, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho.

O Palmeiras não tolera qualquer tipo de conduta criminosa e tomará todas as providências cabíveis para que os responsáveis por esta ação ilegal e sem propósito sejam identificados e punidos.”

*Sob supervisão de Letícia Assis, da Agência RECORD