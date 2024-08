Tragédia da Voepass: assista aos vídeos do avião que caiu com 62 a bordo em Vinhedo (SP) Prefeitura de Valinhos (SP), cidade próxima ao local do acidente, informou que não há sobreviventes São Paulo|Do R7 09/08/2024 - 16h09 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h09 ) ‌



Avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo (SP) Reprodução/Record

Moradores e visitantes de Vinhedo e Valinhos, no interior de São Paulo, registraram em vídeos a tragédia com a aeronave ATR-72 da empresa Voepass, que caiu com 62 pessoas a bordo na tarde desta sexta-feira (9). A lista com o nome de quem estava no voo não foi divulgada até o momento. Também não se sabe o que provocou o acidente.

Tragédia da Voepass: vídeos indicam momento da tragédia

