Trator pega fogo dentro de um galpão de recicláveis em Itaquaquecetuba; veja o vídeo Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações se alguém ficou ferido São Paulo|João Pedro Lobo, da Agência RECORD 27/11/2024 - 11h03 (Atualizado em 27/11/2024 - 11h03 )

Trator pegou fogo dentro de galpão na Estrada de Santa Isabel Reprodução/Agência RECORD - 27.11.2024

Um trator pegou fogo dentro de um galpão de recicláveis localizado em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (27).

O imóvel está localizado na Estrada de Santa Isabel, altura do número 100, e o incêndio começou por volta das 09h26.

Imagens que o a Agência RECORD teve acesso mostram as labaredas e uma grande quantidade de fumaça preta saindo do galpão.

Segundo o COBOM (Centro de Operações do Corpo de Bombeiros), 13 viaturas foram deslocadas para o local do ocorrido.



Até o momento, não há informações sobre o que causou o fogo, nem se há vítimas no local.