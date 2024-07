Três pessoas morrem em batida de carro e caminhão na Mogi-Bertioga (SP)

São Paulo |Do R7

Caminhão parcialmente destruído após a batida contra um carro de passeio Agência Record - 13.07.2024

Um grave acidente na rodovia Mogi-Bertioga, em São Paulo, na manhã deste sábado (13), envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida.

No veículo estavam quatro pessoas. Morreram um homem de 32 anos, um outro de 33 e uma mulher de 36 anos. Uma adolescente de 16 anos, que também estava no veículo, sobreviveu à batida. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital Luzia de Pinho Melo, na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo.

O motorista do caminhão foi socorrido por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o choque entre carro e caminhão aconteceu por volta das 7h no km 72 da SP-098, no sentido Mogi das Cruzes.

Não foram divulgadas as causas do acidente.