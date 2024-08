Tripulantes da Voepass pediram dispensa de voo após acidente com avião em Vinhedo (SP) Segundo a companhia, o pedido foi devido ao “abalo psicológico”; outra tripulação foi escalada e todos os voos ocorreram normalmente São Paulo|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília e Thays Martins, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 21h59 (Atualizado em 09/08/2024 - 22h06 ) ‌



Avião caiu em Vinhedo nesta sexta Reprodução - 09.08.2024

Alguns tripulantes da Voepass, companhia aérea responsável pelo avião que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo (SP), se recusaram a voar após saberem do acidente. Segundo Eduardo Busch, CEO da empresa, e Marcel Moura, diretor de Operações, os pilotos e co-pilotos pediram dispensa por “abalo psicológico”, o que foi prontamente atendido.

Mesmo assim, a companhia disse que os voos desta sexta não foram afetados. “A operação continuou normalmente, os voos todos foram realizados normalmente”, disse Eduardo Busch, em coletiva de imprensa, nesta sexta. “Nós ligamos para toda a tripulação da escola de hoje e de amanhã e deixamos eles a vontade para não voar caso eles não estivessem se sentindo bem, uma vez que precisamos de toda a capacidade técnica de todos os nossos tripulantes”, completou Marcel Moura.

A companhia tem uma frota de 15 aeronaves. O avião que saiu de Cascavel, no Paraná, tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas caiu em Vinhedo, no interior do estado, por volta de 13h30. Segundo informações da companhia, a aeronave ainda tinha pelo menos mais um voo nesta sexta. “O avião cumpre uma escala e teria uma ou duas operações para serem cumpridas na data de hoje.”

Ao todo, 61 pessoas estavam a bordo, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes. Ninguém sobreviveu. O comandante do avião era o piloto Danilo Santos Romano e Silva e o co-piloto Humberto de Campos Alencar. “A nossa tripulação era experiente e competente e totalmente apta para realizar seu trabalho. O comandante Danilo Santos Romano tinha um total de 5202 horas de voo, com experiência, inclusive, em outras companhias aéreas. O co-piloto Humberto de Campos Alencar também tinha 5100 horas e estava conosco há cinco anos”, disse Busch.

