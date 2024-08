Turismo rural será discutido na 5ª edição do Empreenda Tur, em Tupã (SP) Encontro sobre empreendedorismo e viagens no campo e na cidade será realizado no próximo sábado (17) São Paulo|Do R7 12/08/2024 - 14h52 (Atualizado em 12/08/2024 - 14h55 ) ‌



Feira em Tupã vai discutir empreendedorismo e turismo rural no próximo sábado (17) Divulgação

A Exapit (Exposição Agropecuária e Industrial de Tupã) recebe, no próximo sábado (17), a 5ª edição do Empreenda Tur, um encontro com enfoque no turismo rural. A conferência ocorre das 14h30 às 23h no Pavilhão do Turismo.

O evento terá treinamentos e capacitação para os presentes, além de cursos com certificado e palestras. A aula magna do encontro será dada pelo secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena.

Os empreendedores do turismo também poderão conseguir linhas exclusivas de crédito com instituições financeiras, e o evento também fará a abertura de empresas e terá um balcão de negócios.

Serviço:

QUINTA EDIÇÃO DO EMPREENDA TUR, NA EXAPIT (EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA DE TUPÃ) COM ENFOQUE NO TURISMO RURAL.

Data e horário: 17 de agosto, das 14h30 às 23h

Local: PAVILHÃO DO TURISMO, na Exapit Recinto de Exposições Agropecuária de Tupā. Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros - Vila Europa, Tupā - SP