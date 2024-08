Veja imagens da ação de militares do Exército no combate aos incêndios em São Paulo Entre as cidades atingidas pelas chamas estão Ribeirão Preto, Piracicaba e Sertãozinho São Paulo|Do R7, com informações do Exército Brasileiro 26/08/2024 - 10h03 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h39 ) ‌



Incêndios assolaram região neste fim de semana Divulgação/Exército Brasileiro - 25.8.2024

Militares da aviação e da engenharia do Exército Brasileiro atuaram durante todo o fim de semana no combate aos incêndios florestais que atingiram cidades do estado de São Paulo. Eles ajudaram voluntários e instituições que já estavam na região e reforçaram as ações pelo ar, utilizando helicópteros, e por terra, com tropas especializadas no terreno. O governo estadual colocou 48 municípios em alerta máximo para novos focos de calor.

Desde sábado (24), o Comando de Aviação do Exército mobilizou três helicópteros para auxiliar no combate às chamas. A tripulação, composta por 15 militares, incluindo piloto, copiloto e membros da equipe de Busca e Salvamento, partiu de Taubaté. Entre as cidades atingidas pelas chamas estão Ribeirão Preto, Piracicaba e Sertãozinho.

Neste domingo (25), as ações se concentraram na Estação Ecológica Jataí, no município de Luiz Antônio, onde a tropa está empregando maquinário para abrir aceiros, que são faixas descampadas que impedem o avanço das chamas.

Situação

Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que reúne várias secretarias e órgãos do governo paulista, 270 famílias de Pradópolis, localizada na região de Ribeirão Preto, foram forçadas a deixar suas casas devido às queimadas na região. No total, 810 pessoas tiveram que abandonar suas residências.

‌



No município, a Defesa Civil informou que não há focos de incêndio na cidade nem no restante do interior paulista. A área afetada pelo fogo atingiu residências e resultou na suspensão das aulas em Ribeirão Preto e outras nove cidades da região nesta segunda-feira (26). A Polícia Civil do estado investiga a possível origem criminosa dos incêndios, e duas pessoas já foram presas.

Segundo o Governo de São Paulo, as famílias afetadas receberão 100 colchões, 200 cestas básicas e 14 paletes de água. Neste domingo (25), o número de cidades com focos ativos caiu para seis. No total, 15.335 pessoas estão envolvidas no combate às chamas e na orientação das populações afetadas.