Veja imagens: motores do avião que caiu em Vinhedo são retirados do local da queda De Vinhedo, os motores seguirão para análise no Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos São Paulo|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 11/08/2024 - 20h34 (Atualizado em 11/08/2024 - 20h36 ) ‌



A Força Aérea Brasileira comunicou na noite deste domingo (11) que os motores do avião que caiu na última sexta-feira (9) estão sendo removidos do local do acidente e seguirão para análise na sede do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (IV SERIPA), em São Paulo (SP). O desastre matou na última sexta-feira (9) 62 pessoas sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

Motores são removidos do local do acidente e seguem para análises Divulgação / Força Aérea Brasileira - 11.8.2024

A aeronave do voo 2283 caiu no bairro de Capela, na sexta-feira (9), por volta das 13h28. O avião da companhia Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Os trabalhos da ação incial da investigação sobre a queda do avião em Vinhedo devem terminar na segunda-feira (12). Após a conclusão dessa fase, a investigação avançará para a análise de dados. “Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros”, diz a FAB nota.

A Força Aérea informou também que a retirada dos destroços do avião ficará a cargo da Voepass, empresa aérea que operava o voo. “Será de responsabilidade do explorador da aeronave providenciar e custear a higienização do local, dos bens e dos destroços de modo a evitar prejuízos à natureza, à segurança, à saúde, ou à propriedade de outrem ou da coletividade,” conclui o comunicado.

Agência que atuou em caso Air France ajuda na investigação

Equipes da França chegaram ao Brasil para colaborar com a investigação do acidente. gentes do escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil, agência francesa que investiga acidentes aéreos, chegaram na manhã deste domingo (11), ao local da queda em Vinhedo, interior de São Paulo. O órgão é o mesmo que investigou as causas do desastre da Air France, de 2009, em um voo entre o Rio e Paris.

A agência francesa foi convidada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à FAB (Força Aérea do Brasil), para participar da apuração das causas da tragédia. O avião foi fabricado pela empresa franco-italiana ATR.

Representantes da ATR também são esperados em Vinhedo, no interior de São Paulo, para acompanhar a retirada dos motores da aeronave. Este é o acidente aéreo com maior número de vítimas em solo brasileiro desde 2007.

Cascavel libera centro de eventos para velório de vítimas

A prefeitura de Cascavel (PR) liberou o centro de eventos da cidade para o velório das vítimas do acidente. O local estará aberto, a partir desta segunda-feira (12). De acordo com a prefeitura, 22 das 62 pessoas que morreram são da cidade paranaense.

O velório coletivo, por enquanto, está descartado. Isso porque dependerá da liberação dos corpos das vítimas, o que não deve ocorrer de uma só vez, devido ao processo de identificação. Os corpos das vítimas estão no Instituto Médico Legal (IML) Central de São Paulo, para identificação. Todos os corpos já foram retirados da aeronave, em um trabalho que se estendeu desde a sexta-feira (9) até o fim da tarde de sábado (10). Ainda de acordo com a prefeitura, o translado dos corpos ficará sob responsabilidade da Voepass ou outras empresas aéreas.