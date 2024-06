Veranico deve durar por mais dez dias, até o final do outono Massa de ar seco dificulta a formação de nuvens e ocorrência de chuva na maior parte do país; inverno começa no dia 21

Vista aérea da região do Butantã, na zona oeste de São Paulo do ar dificulta a formação de nuvens e ocorrência de chuva na maior parte do país. 11/06/2024 - Foto: (RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.06.2024)

Uma massa de ar seco mantém a condição de veranico em São Paulo até pelo menos o dia 20 de junho, quando termina o outono. O inverno começa oficialmente em 21 de junho, às 17h51.

Segundo o instituto Climatempo, o outono terminará com registro de temperaturas acima da média em muitos estados do Centro-Sul. Veranico é definido como calor fora de época.

Mas o que tem dificultado a formação de nuvens e ocorrência de chuva na maior parte do país é a baixa unidade. “É esta grande massa de ar seco que vem mantendo as condições para o veranico observado nos últimos dias”, informa o instituto.

A tendência é de uma primeira frente fria passando ao longo deste final de semana, aumentando a condição de chuva forte no Rio Grande do Sul. No entanto, segundo o Climatempo, o sistema não terá força para se deslocar nas demais áreas do Sul e do Sudeste”, informa o instituto.

A expectativa é de um segundo sistema avançando em meados da próxima semana entre os dias 21 e 22 de junho.