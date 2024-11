Motorista desobedece ordem da PM, inicia caçada e espalha o caos em bairro nobre de SP

Imagens de uma câmera corporal de um policial militar registrou, na manhã deste domingo (24), uma perseguição por bairros nobres da zona sul e oeste de São Paulo.



A RECORD obteve um vídeo em que é possível observar um homem fugindo dos policiais com um Fiat Uno, de cor vermelha e placa BNP-5625.



A perseguição se dá pela região dos Jardins e Jardim Europa.



O suspeito chega a dirigir pela contramão, enquanto passava pela região do Parque do Ibirapuera, na Vila Mariana, na zona sul.



Além disso, há a presença de dezenas de viaturas da corporação, até que, em certo momento, os agentes conseguem abordar o homem. O vídeo termina ao fim da perseguição.



Ainda não há detalhes sobre o endereço em que a perseguição terminou.



A RECORD entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar, que informou não ter conhecimento sobre a ocorrência.



O caso segue em andamento.



A apuração é de João Pedro Lobo, da Agência RECORD, sob supervisão de Augusta Ramos.