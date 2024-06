Virada no tempo em SP: saiba até quando o friozinho vai durar Semana deve continuar com sobe e desce de temperaturas devido a duas novas frentes frias

Temperaturas devem cair mais significativamente no fim de semana RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 04.06.2024

Quem acordou cedo nesta terça-feira (25) na faixa leste do estado de São Paulo, incluindo a capital e a região metropolitana, viu que, ao contrário das últimas semanas, o sol não deu as caras. A previsão é que o dia permaneça com tempo fechado e temperaturas próximas aos 20°C, com previsão de chuviscos.

Isso se deve à passagem de uma frente fria de fraca intensidade pelo oceano. No entanto, essa formação se desloca rapidamente.

Com isso, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo) prevê que na quarta-feira (26) o tempo já volte a ficar seco, com termômetros subindo até os 27°C durante a tarde. A noite e madrugada, porém, continua com mínima de 15°C. A umidade relativa do ar ficará em patamares baixos, em torno de 35%.

A passagem de uma segunda frente fria na quinta-feira (27) traz um pouco mais de frio, com mínima em torno de 13°C e possibilidade de chuva em áreas próximas ao litoral, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima fica em torno de 25°C.

Na sexta-feira (28), esquenta um pouco mais durante o dia (26°C), mas as mínimas permanecerão baixas. Não há previsão de chuva.

O tempo terá uma virada significativa no fim de semana, com a chegada de uma terceira frente fria, mais forte, que vai aumentar nebulosidade na região metropolitana e provocar chuvas no litoral no sábado (29). A mínima será de 15°C e a máxima, 25°C.

O CGE ressalta que este é o mês de junho mais seco na capital paulista desde junho de 1995. Até agora, choveu apenas 0,3 mm, ou 0,6% da média esperada para o mês.