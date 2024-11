Anvisa autoriza testes da primeira vacina contra hanseníase no Brasil Testes iniciais vão focar na segurança da vacina e ativação da defesa do corpo, envolvendo 54 voluntários saudáveis Saúde|Do R7 15/10/2024 - 13h12 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h12 ) twitter

Vacina já foi testada previamente em animais Reprodução/Instituto Oswaldo Cruz/Foto: Gutemberg Brito

O Instituto Oswaldo Cruz foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a testar a vacina LepVax, uma inovação no tratamento da hanseníase. Será a primeira vacina específica contra a doença testada no Brasil.

Desenvolvida pelo Access to Advanced Health Institute, a vacina utiliza a tecnologia de subunidade proteica, importante na produção de imunizantes. Em testes pré-clínicos com camundongos e tatus, o fármaco demonstrou redução significativa na taxa de infecção e contenção de danos neurológicos.

O estudo, conduzido pelo Laboratório de Hanseníase do Instituto Oawaldo Cruz, conta com a parceria de Bio-Manguinhos/Fiocruz e apoio financeiro da American Leprosy Missions e do fundo japonês Global Health Innovative Technology Fund.

A primeira fase dos testes no Brasil vai focar em verificar se a vacina é segura e se consegue ativar a defesa do corpo, envolvendo 54 voluntários saudáveis.

O Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase, com 22.773 novas infecções registradas em 2023, segundo o Instituto Oswaldo Cruz.

A imunologista Verônica Schmitz, líder do ensaio, destaca a importância da vacina: “A OMS já apontou a necessidade de novas ferramentas, e uma vacina será uma revolução no combate à hanseníase.”

Se aprovada, a LepVax poderá integrar o calendário nacional de imunizações, ajudando a controlar essa endemia e proporcionando maior qualidade de vida a milhares de pessoas.