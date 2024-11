Anvisa discute propostas para trocar imagens de advertência em rótulos de cigarros Audiência pública acontecerá nesta sexta (18); Além de fotos, devem ser incluídas frases para conscientizar usuários Saúde|Do R7 18/10/2024 - 09h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 09h08 ) twitter

Novas imagens nos rótulos de cigarros mostram riscos para bebês, olhos e envelhecimento. Reprodução/Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), discute nesta sexta (18), em audiência pública, as propostas de imagens de advertência que vão nos rótulos de produtos derivados do tabaco.

Na última sexta (11), foram divulgadas as novas imagens que possivelmente vão ilustrar as embalagens. Além das fotografias e ilustrações, há uma comparação entre uma situação ou pessoa saudável e o prejuízo que o produto tem capacidade de causar.

A frase “produto tóxico”, seguida por um símbolo, vai estar em destaque no novo rótulo. Além de descrever o risco que causa, há outra frase em negrito com apelo emocional que inclui riscos psicológicos, como: “Acaba com sua autoestima. Destrói sua vida”.

Novas imagens nos rótulos de cigarros mostram riscos de doenças. Reprodução/Anvisa

Em vez da palavra “você" em destaque, o novo rótulo colocou uma palavra que representa o que a pessoa vai sentir com os efeitos colaterais do uso do produto tóxico, como por exemplo, “desespero”, “agonia” e “dor”.

Segundo a Anvisa, o ideal é que essas advertências sanitárias sejam atualizadas de forma recorrente, para garantir a eficácia de comunicar ao público os principais danos à saúde causados pelo consumo dos derivados do tabaco e as principais substâncias que causam esses danos e que estão contidas nesses produtos.

Também foi feita uma nova proposta para expositores e mostruários dos cigarros derivados do tabaco:

Proposta para expositores e mostruários de produtos que tem tabaco mostram riscos para pessoas próximas e saúde Reprodução/Anvisa

Proposta para expositores e mostruários de produtos que tem tabaco mostram riscos para meio ambiente e sociedade Reprodução/Anvisa