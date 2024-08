Brasil avança no combate ao tabagismo; consumo diminui 35% Parar de fumar pode apresentar melhoras no ritmo cardíaco e na pressão arterial em 20 minutos Saúde|Ana Clara Casotti*, do Jornal da USP 22/08/2024 - 10h18 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h18 ) ‌



Cigarro é um dos principais causadores de câncer Imagem gerada por IA/Ideogram

A partir de 2010, o Brasil apresentou uma queda de 35% no consumo de tabaco no País. Para se chegar a esse resultado, foram anos de movimentos antitabagistas que tiveram início na década de 1970, liderados por médicos e profissionais da área da saúde e com atuação governamental a partir dos anos 1980, com a formação do Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil em 1985 e, um ano depois, em 1986, com a fundação do Programa Nacional de Combate ao Fumo.

O Brasil é um dos países pioneiros a proibir o fumo em locais fechados, e também em implantar políticas públicas para o combate ao tabagismo, como o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, para reforçar ações nacionais e mobilizar a população para os danos causados pelo uso do tabaco.

De acordo com a médica pneumologista do HCFMRP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) da USP, Ana Carla Sousa de Araujo, a diminuição no uso do tabaco pela população brasileira tem um impacto importante na saúde pública do país, pois aumenta a sobrevida da população e diminui a ocorrência de doenças relacionadas ao tabaco, como infarto, derrame e câncer.

“O tabaco antecipa em anos a ocorrência de infarto e de derrame, e aumenta a pressão arterial da população.”

Além disso, diz a médica, o cigarro é um dos principais causadores de cânceres, como o de pulmão, por exemplo. Essas doenças podem ser desenvolvidas também em pessoas que não fumam, mas que convivem com fumantes, pois a inalação da fumaça liberada pelo cigarro também é tóxica e prejudicial à saúde.

“A pessoa que está ao lado de quem fuma também pode desenvolver doenças relacionadas ao tabagismo sem nunca ter colocado um cigarro na boca”, afirma a médica.

Ana Carla reforça a importância das ações antitabagistas promovidas pelo governo e afirma que o programa é eficiente, assim como suas ações, como a proibição de propagandas nos meios de comunicação, o uso de imagens chocantes nos maços de cigarro e o constante aumento no preço do cigarro, formas de controle de vendas e uso.

Melhoras na saúde

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), parar de fumar traz benefícios imediatos à saúde do fumante. Em 20 minutos, o ritmo cardíaco e a pressão arterial da pessoa baixam e, em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue se normaliza.

Além disso, com prazos maiores, ocorre uma melhora na circulação sanguínea e no aumento da função pulmonar. Em 15 anos, após parar de fumar, os riscos de doenças coronárias no ex-fumante são os mesmos de um não fumante.

Além disso, parar de fumar não traz benefícios apenas para o ex-fumante, mas também para as crianças, que muitas vezes tornam-se fumantes passivas. As doenças que mais afetam essas crianças são as respiratórias, como asma, e as infecções de ouvido.

Ainda de acordo com a Opas, parar de fumar também traz benefícios como redução das chances de impotência sexual, dificuldade para engravidar, partos prematuros, nascimento de bebês com baixo peso e abortos espontâneos.

Para quem já parou ou deseja parar de fumar, o SUS oferece tratamentos integrais e gratuitos, basta que a pessoa procure uma Unidade Básica de Saúde para receber as informações necessárias sobre locais e horários para os tratamentos.

Para mais informações sobre os tratamentos ou sobre as campanhas antifumo no Brasil pelo Disque Saúde, disque 136.

*Estagiária do Jornal da USP sob supervisão de Ferraz Junior e Rose Talamone