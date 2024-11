Brasil tem mais de 7.000 mortes por dengue confirmadas ou em investigação São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Goiás têm a maioria de óbitos e acumulam 78% do total do país Saúde|Do R7 25/11/2024 - 18h15 (Atualizado em 25/11/2024 - 18h39 ) twitter

Brasil tem mais de 6,5 milhões de casos Dean Calma/ONU/AIEA - Arquivo

Entre mortes confirmadas ou ainda em investigação, o Brasil registrou 7.013 óbitos por dengue desde o começo de 2024. Além disso, segundo o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, são mais de 6,5 milhões de casos prováveis em todo o território nacional.

São Paulo é a unidade da Federação com mais mortes por dengue em 2024, com 1.923, seguida por Minas Gerais (1.100), Paraná (733), Distrito Federal (440) e Goiás (409). Somados, os quatro estados e o DF acumulam 78% do total de óbitos.

Quando se trata sobre incidência da doença, o Distrito Federal é a unidade da Federação com a maior taxa desde o começo do ano, atualmente com 9.867,7 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Goiás aparecem em seguida, somando 77% do número absoluto de casos.

A faixa etária que mais registra casos de dengue é a de 20 a 29 anos, com 1,2 milhão de casos, o que representa quase um em cada cinco infecções pela doença no Brasil. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair dengue (55%).

‌



Segundo pesquisa divulgada na última semana pelo laboratório Takeda — responsável por desenvolver a vacina contra dengue —, 39% da população brasileira já teve a doença durante a vida. O levantamento mostra, ainda, que 91% da população considera a doença como “grave”.

Além disso, 85% das pessoas conhecem alguém que já contraiu a doença, e quase uma em cada quatro conhece alguém que morreu por causa dela.