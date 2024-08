Comissão avalia possível inclusão de 16 tecnologias ao SUS a partir desta quarta-feira Medicamentos e instrumentos para diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer estão na pauta da reunião mensal da Conitec Saúde|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Entre os temas, está dispositivo que monitora glicose sem furar o dedo Marcello Casal jr/Agência Brasil - 05.08.2021

A reunião mensal da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde), colegiado ligado ao Ministério da Saúde, começa nesta quarta-feira (7) com análise de 16 temas. Em especial, tecnologias e medicamentos para diabetes estão pautados, além de tratamentos para alguns tipos de câncer. A reunião será dividida em três etapas, até a próxima sexta-feira (9). As pautas serão debatidas em dois comitês: de medicamentos e de produtos e procedimentos.

O destaque desta reunião vai para o sistema flash, que permite o monitoramento da glicose em pacientes diabéticos sem a necessidade de furar o dedo, como os aparelhos disponíveis atualmente na rede pública. Também está na pauta a ampliação da disponibilização de dois tipos de insulina análoga, de ação rápida e de ação prolongada, para pessoas com diabetes tipo 2. Até o momento, só pacientes com o tipo 1 podem retirar esses remédios pelo SUS.

Em fase de consulta pública, está pautada a avaliação de vários medicamentos, novos ou com pedido para ampliação de uso, que tratam de cânceres de tireoide, de cabeça e pescoço, além de dermatites infantis e osteoporose grave.

Entenda como funciona a comissão

A Conitec é o órgão do Ministério da Saúde responsável por avaliar a incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias no SUS. Além da avaliação técnica sobre eficácia e segurança dos procedimentos e medicamentos, há também uma análise do custo benefício dos tratamentos sugeridos. O procedimento padrão do colegiado é composto por parecer inicial, consulta pública e parecer final.

Publicidade

Qualquer pessoa ou empresa pode propor a incorporação de um item nos protocolos do SUS, entretanto, é mais comum que os laboratórios fabricantes entrem com o pedido. A partir do início da análise, a comissão tem o prazo de 180 dias (prorrogáveis por mais 90 dias) para a tomada de decisão. Além disso, as consultas públicas costumam ter duração de 20 dias, com participação popular aberta no site do Ministério da Saúde.

Desde janeiro deste ano, a Conitec já emitiu 31 recomendações – incluindo orientações para incorporar ou não incorporar determinadas tecnologias, além de alterar o PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) de determinada condição.

Publicidade

Confira todos os temas em análise nesta sessão

Ainda nesta quarta, serão apreciados os resultados das consultas públicas para os temas:

azacitidina para tratamento de pacientes com síndrome mielodisplásica de alto risco;

sorafenibe e lenvatinibe para tratamento de indivíduos com diagnóstico de carcinoma diferenciado da tireoide localmente avançado e/ou metastático, refratário ao iodo, progressivo;

TSH recombinante para o tratamento de pacientes com diagnóstico de carcinoma diferenciado de tireoide com indicação de iodo radioativo e contraindicação à indução de hipotireoidismo endógeno ou incapacidade de produção do TSH endógeno;

nivolumabe para tratamento de adultos com carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recidivado ou metastático após quimioterapia à base de platina (i.e., segunda linha de tratamento da doença recidivado ou metastática);

cetuximabe ou pembrolizumabe para tratamento de adultos com carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recidivado ou metastático;

ampliação de uso do romosozumabe e reavaliação da teriparatida para o tratamento de osteoporose grave;

inotersena para tratamento da polineuropatia amiloidotica familiar associada à transtirretina em pacientes adultos em estágio 2 da doença;

abrocitinibe, baricitinibe, dupilumabe e upadacitinibe para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em adultos; e

abrocitinibe, baricitinibe, dupilumabe e upadacitinibe para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em crianças e adolescentes.

Na quinta, a comissão tem cinco itens na pauta, todos em apreciação inicial:

análogos de insulina de ação rápida para diabete melito tipo 2;

análogos de insulina de ação prolongada para diabete melito tipo 2;

rituximabe, dapsona e romiplostim para tratamento de adultos com púrpura trombocitopênica idiopática primária refratária ou dependente de corticosteroide;

ixequizumabe para o tratamento de pacientes adultos com artrite psoriásica que falharam ou mostraram-se intolerantes ao biológico de primeira linha;

ixequizumabe para o tratamento de pacientes adultos com psoríase moderada a grave, em segunda etapa após falha, toxicidade (intolerância, hipersensibilidade ou outro evento adverso) ou contraindicação ao adalimumabe.

Já na sexta, dois procedimentos estão listados, também para primeira análise: