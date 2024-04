Saúde |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Dengue: Brasil passa de 1.500 mortes e registra quase 200 mil casos em um dia São 3,507 milhões de casos prováveis da doença desde o começo do ano

Brasil registra 3,5 milhões de casos de dengue (Reprodução/Agência Brasil/EBC - Arquivo/Reprodução/Agência Brasil/EBC - Arquivo)

O Brasil registrou 3,507 milhões de casos prováveis de dengue e 1.544 mortes causadas pela doença desde o começo do ano nesta quinta-feira (18). Isso representa 196.578 casos e 87 mortes em um único dia, segundo dados disponíveis no Painel de Monitoramento da Dengue do Ministério da Saúde . Outras 2.085 mortes estão sendo investigadas para definir se a causa delas foi a dengue.

O Brasil já bateu os recordes de números de casos prováveis e de mortes registrados pela doença na série histórica. O número mais alto de mortes era de 2023, com 1.179 registros. Já o ano com o maior número de casos era 2015, com 1.688.688.

São Paulo é a unidade da federação com mais óbitos registrados em 2024, com 320, seguido pelo Distrito Federal (270), Minas Gerais (261), Paraná (170), Rio de Janeiro (116). Somadas, as cinco UFs acumulam 72% do total de óbitos.

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de incidência de casos prováveis, com 7.894,3 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás aparecem em seguida, somando 55% do número absoluto de casos.

Ampliação da vacina

A ministra da Saúde, Nísia Trindade , anunciou nesta quinta-feira (18) a ampliação da vacinação contra a dengue na rede pública diante da possibilidade de vencimento dos imunizantes em determinados municípios. Agora, crianças e jovens de 6 a 16 anos podem receber a primeira dose. Até então, a campanha era destinada a crianças de 10 a 14 anos.

“Estamos ampliando, de forma temporária, a faixa etária para as vacinas da dengue que vencem no dia 30 de abril nos municípios que estejam com risco de perdê-las. Em um primeiro momento, orientamos que elas sejam estendidas às crianças e jovens de 6 a 16 anos”, escreveu Nísia em redes sociais.