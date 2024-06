Dia do Orgulho Autista é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça-feira (18) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Dia do Orgulho Autista é celebrado nesta terça-feira (18) Vanessa Bucceri/Unsplash

O Dia do Orgulho Autista celebrado nesta terça-feira (18) é destaque no Google, aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

Criado em 2005 pela organização americana Aspies for Freedom, o Dia do Orgulho Autista busca contribuir para a conscientização do TEA (Transtorno do Espectro Autista) no mundo.

O pico de buscas foi registrado às 9h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Dia do Orgulho Autista″ são: Amapá, Roraima, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “dia do autismo 2024″, “frases autismo” e “dia do autismo frases”. Confira abaixo o desempenho: