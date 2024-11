Diabetes causa ao menos 50 amputações por dia no Brasil No Dia Mundial do Diabetes, o R7 ouviu especialistas para falar sobre os cuidados com a doença Saúde|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h00 ) twitter

Especialistas alertam para importância de controle do Diabetes Marcello Casal jr/Agência Brasil -

Pelo menos 50 pessoas sofreram amputações por dia no Brasil nos seis primeiros meses deste ano devido ao diabetes, segundo dados do Ministério da Saúde. Ao todo, foram 10 mil procedimentos realizados no SUS (Sistema Único de Saúde). Os dados da pasta indicam que nos últimos seis anos o número de amputações cresceu quase 26%. Esta quinta-feira (14) marca o Dia Mundial do Diabetes.

Questionado sobre o aumento, o Ministério da Saúde diz que investe na APS (Atenção Primária à Saúde) e em estratégias de enfrentamento das doenças crônicas (veja resposta completa abaixo).

Amputação por diabetes no SUS cresceu nos últimos anos Luce Costa/Arte

Para alertar sobre o tema, o R7 ouviu especialistas. Um dos principais fatores que devem ser observados pelo paciente com diabetes é se os pés têm lesões, calos, rachaduras ou alterações de cor, que podem passar despercebidas devido à neuropatia diabética (perda de sensibilidade).

A amputação é indicada quando o tecido de uma região está gravemente comprometido, geralmente por uma infecção que não responde aos tratamentos convencionais, ou pela falta de circulação sanguínea devido a obstruções arteriais, o que impede a recuperação da área afetada.

“A amputação se torna necessária para impedir a propagação da infecção para outras partes do corpo. Em muitos casos, a intervenção precoce poderia evitar a necessidade de amputação, mas quando o quadro se agrava e não há outras alternativas viáveis, a amputação é essencial para salvar a vida do paciente”, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Armando Lobato.

Ele diz que “para pacientes diabéticos, o controle adequado da glicemia é essencial". “A combinação de acompanhamento médico regular, medicação correta, uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos reduz significativamente o risco de complicações graves, incluindo a necessidade de amputação”, afirma.

“Manter a pele hidratada, usar calçados adequados e evitar andar descalço são cuidados simples, mas fundamentais para prevenir feridas que, sem tratamento, podem evoluir para infecções graves“, completa.

Aumento de amputações

A endocrinologista Geisa Macedo, coordenadora do Departamento de Diabetes, Neuropatias e Complicações nos Pés da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes), explica que o Brasil segue uma tendência mundial de aumento do número de amputações.

“A primeira condição para isso é o diagnóstico tardio de problemas nos pés de pessoas que têm diabetes. A falta a identificação do que a gente chama de ‘pé de risco'. Para evitar isso, é preciso uma linha de tratamento, uma linha de cuidados que comece pela atenção básica, identificando os pacientes que têm pés com problemas, ou seja, pés que têm neuropatia, que têm doença vascular, que têm alteração na sua anatomia”, salienta Macedo.

A especialista reforça que os casos devem ser diagnosticados precocemente para evitar a amputação. “É preciso uma linha de cuidado especial para os pés, de preferência na atenção básica, instituída pelo Ministério da Saúde, para todos os lugares falarem a mesma linguagem, para diminuir essa chance de amputação”, defende.

Desafios

Segundo a especialista, atualmente são cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. “Ou seja, mais ou menos um em cada dez pessoas têm diabetes no Brasil, e cerca de 10% dos adultos nas capitais também têm diabetes. Falando em termos de mundo, o Brasil ocupa a sexta posição de maior número de pessoas com diabetes”, diz.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, São Paulo (SP), Brasília (DF) e Porto Alegre (RS) são as capitais com mais pessoas com diabetes no país, com cerca de 12% da população local com a doença. A menor prevalência está em capitais do Norte e do Nordeste: Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Luís (MA) têm 6% dos seus habitantes com diabetes.

“A população precisa entender que, quanto maior o consumo de alimentos naturais, o risco de desenvolver a doença diminui. Além disso, cuidar do peso e ter uma atividade física regular, em torno de 30 minutos de exercício todo dia, é importante”, recomenda Macedo.

Investimento na Saúde

Questionado sobre o tema, o Ministério da Saúde disse ao R7 que tem investido na APS (Atenção Primária à Saúde) e nas estratégias de saúde da família.

“Em novembro de 2024, foram credenciadas 2.363 novas equipes da ESF em 561 municípios, com um investimento de R$ 854 milhões, beneficiando principalmente regiões de maior necessidade”, disse.

A pasta também explicou que o Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis prevê que até 2030 sejam realizadas ações integradas de combate a doenças crônicas como diabetes e hipertensão, com foco na vigilância e assistência.

“Na APS, pacientes com diabetes recebem acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde, com acesso a medicamentos, insumos e encaminhamento à atenção especializada, quando necessário. O Protocolo Clínico para Diabetes é atualizado regularmente para prevenir complicações graves, como amputações."