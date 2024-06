Especialista explica por que algumas pessoas não percebem o próprio mau hálito De acordo com o dentista, a maioria dos casos tem relação com problemas na boca; 30% dos brasileiros têm problemas com halitose

Saúde|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/06/2024 - 02h38 (Atualizado em 09/06/2024 - 02h38 ) twitter

