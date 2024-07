Estudo revela que mulheres pretas têm o dobro de risco de morrer durante ou após o parto Pesquisadores apontam que os resultados ‘demonstram o impacto do racismo na mortalidade materna’ Saúde|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2024 - 02h00 ) ‌



Pesquisa analisou a taxa de mortalidade Reprodução/TV Brasil - Arquivo

Mulheres pretas enfrentam quase duas vezes mais risco de morrer durante o parto ou no puerpério (período pós-parto) em comparação com mulheres pardas e brancas. A pesquisa, realizada pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), destaca a vulnerabilidade desse grupo e seu reflexo na saúde materna.

O estudo, publicado na Revista de Saúde Pública em 5 de julho, analisou a taxa de mortalidade materna segundo a cor da pele entre 2017 e 2022, comparando mulheres pretas, pardas e brancas. Foram considerados fatores como região geográfica, faixa etária e se o óbito ocorreu antes ou durante a pandemia de Covid-19. Os dados foram coletados do DataSUS, do Ministério da Saúde, seguindo a classificação racial do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Entre 2017 e 2022, a taxa de mortalidade materna geral foi de 67 mortes por 100 mil nascidos vivos, mas entre as mulheres pretas, o índice chegou a 125,8 mortes por 100 mil nascidos vivos, quase o dobro do dado referente a mulheres brancas e pardas, que foi de 64 mortes a cada 100 mil nascidos vivos.

Em todas as regiões do Brasil, a taxa de mortalidade foi maior entre mulheres pretas:

Norte: 186 mortes por 100 mil nascidos vivos;

Nordeste: 141,8 mortes por 100 mil nascidos vivos

Sul: 108 mortes por 100 mil nascidos vivos

Sudeste: 115,5 mortes por 100 mil nascidos vivos

Centro-Oeste: 132,7 mortes por 100 mil nascidos vivos

“No Brasil, a cor da pele negra desempenha papel relevante como fator na determinação da taxa de mortalidade materna. É essencial reconhecê-lo em todos os níveis de atenção: durante o pré-natal, parto e período pós-parto, pela detecção precoce da morbidade materna e tratamento de condições potencialmente fatais”, dizem os autores do estudo.

Os pesquisadores apontam que os resultados “demonstram o impacto do racismo na mortalidade materna”. Eles afirmam que o aumento das taxas de mortalidade entre mulheres pretas é consequência de uma construção social que impacta negativamente seus resultados de saúde e não está relacionado a fatores genéticos ou biológicos.

Além disso, fatores socioeconômicos, como falta de acesso a cuidados de qualidade, educação deficiente e rendimentos mais baixos, são citados como explicações para as disparidades raciais. Mesmo ajustando os resultados para essas variáveis, a cor da pele preta foi associada a um risco aumentado de hipertensão na gravidez, ao que faz crescer os riscos de mortalidade materna.

“É necessário que os profissionais de saúde reflitam sobre o impacto do racismo em suas atividades cotidianas na assistência, e os gestores de saúde forneçam formação adequada para evitar o racismo nos cuidados de saúde e também punir esses eventos”, frisam os pesquisadores.