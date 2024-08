EUA: vacina combinada da Pfizer e BioNTech tem resultado positivo contra Covid-19 e gripe A Imunizante que mistura proteção contra as doenças apresentou respostas ‘comparáveis’ Saúde|Do Estadão Conteúdo 16/08/2024 - 12h50 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h53 ) ‌



Vacina combinada tem resultado positivo contra Covid-19 e gripe A Myke Sena/MS

A Pfizer e a BioNTech anunciaram, nesta sexta-feira (16), que um teste de Fase 3 de sua candidata à vacina contra a Covid-19 atingiu um de seus dois objetivos. As empresas disseram que a candidata mostrou respostas “comparáveis” contra o vírus SARS-CoV-2, quando comparada com sua vacina licenciada contra a Covid-19, que era um objetivo. O segundo objetivo eram as respostas imunológicas contra a gripe A e B.

Embora a candidata tenha mostrado respostas “robustas” contra a gripe A, que foram maiores do que uma vacina licenciada contra a gripe, ela mostrou uma resposta menor contra a cepa da gripe B.

“As empresas estão avaliando ajustes na candidata à vacina combinada com o objetivo de melhorar as respostas imunológicas contra a gripe B e discutirão as próximas etapas com as autoridades de saúde”, disseram as empresas.

Separadamente, a Pfizer disse que outras candidatas à vacina contra a gripe mostraram respostas “robustas” em um teste de Fase 2.