Gotas salinas caseiras aceleram recuperação de crianças com resfriado, diz estudo

(Foto: Reprodução)

Três gotas em cada narina, quatro vezes ao dia — esse foi o simples protocolo que fez diferença no combate aos resfriados infantis, segundo um estudo da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. Pesquisadores acompanharam mais de 400 crianças com até seis anos de idade e descobriram que o uso de gotas nasais de água salgada pode reduzir a duração do resfriado em até dois dias.

