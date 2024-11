Pesquisa aponta que 96,9% das mães enfrentam burnout parental no pós-parto Pesquisa aponta que 96,9% das mães enfrentam burnout parental no pós-parto Feed TV - Saúde|Do R7 30/11/2024 - 00h07 (Atualizado em 30/11/2024 - 00h07 ) twitter

Burnout Parental

A maternidade é um momento de descobertas, mas também traz grandes desafios emocionais. Pensando nisso, a MAM Baby realizou em janeiro uma pesquisa por meio do Club MAM, sua plataforma virtual que oferece benefícios e informações de qualidade às famílias. O estudo reuniu cerca de 800 mães com bebês de até 2 anos e revelou dados preocupantes sobre o burnout parental. Entre as participantes, 96,9% relataram já ter se sentido emocionalmente sobrecarregadas desde o nascimento do filho, evidenciando as intensas demandas da maternidade e a urgência de discutir saúde mental materna, rede de apoio e acesso a informações confiáveis. “Para nós, a licença-paternidade estendida é uma das formas de apoiar os pais em momento crucial, evitando que mais mães tenham o burnout parental. Afinal, permitindo que os pais estejam presentes desde o nascimento do bebê compartilhando os cuidados, diminui a sobrecarga de apenas uma pessoa e garantindo o bem-estar e cuidado das famílias, em todas as suas configurações”, finaliza Leandro Bazello, diretor da MAM Baby.

