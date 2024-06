Síndrome do túnel do carpo: entenda os sintomas e tratamentos A síndrome do túnel do carpo, uma condição médica caracterizada pela compressão do nervo mediano no punho, é a neuropatia compressiva...

A síndrome do túnel do carpo, uma condição médica caracterizada pela compressão do nervo mediano no punho, é a neuropatia compressiva mais frequente do membro superior. Atualmente o diagnóstico afeta, principalmente, mulheres acima de 40 anos. Descrita pela primeira vez em 1854, essa síndrome manifesta-se por meio de formigamento, dor na mão e antebraço, e pode avançar para dificuldades motoras nos estágios mais severos.

