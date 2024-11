Fique atento: tela do computador pode estar prejudicando sua visão Descubra ajustes simples que reduzem o desconforto dos olhos e melhoraram sua saúde no trabalho e no dia a dia Saúde|Do R7 12/11/2024 - 22h02 (Atualizado em 13/11/2024 - 02h00 ) twitter

Médicos recomendam intervalos de cinco minutos a cada uma hora na frente do monitor Reprodução/Marcello Casal Jr./Agência Brasil - 14/12/2014

Se você sente dor nos olhos ou desconforto após passar muito tempo na frente do computador, você pode estar sofrendo da “síndrome da visão do computador”.

Alguns sintomas são ardência, visão embaçada e “olhos secos”. Esse é um problema cada vez mais comum, por estarmos muito tempo na frente das telas de computador, celular e televisão. A boa notícia é que é possível reduzir os sintomas e proteger a sua visão.

A principal causa da doença é o uso excessivo das telas, mas a dor nos olhos também pode ser resultado de fatores como a altura do monitor, a distância da tela e o brilho.

Em estudo publicado no site WebMD, a médica Whitney Seltman dá algumas dicas para cuidar dos olhos. Ela recomenda que o monitor deve ficar na linha dos olhos, ou um pouco abaixo, assim, você pode evitar tensão no pescoço e nos olhos. Outro ajuste é na distância da tela com o rosto, o recomendável é ter entre 60 e 100 cm.

Com relação ao brilho da tela, é bom evitar que a luminosidade fique muito alta. A correção pode ser feita manualmente ou ajustando a iluminação do ambiente para que a luz da tela não cause desconforto. Além disso, alguns monitores contam com a tecnologia “flicker-free”, que ajuda a diminuir os impactos da intensidade da luz emitida pelo computador.

Outra opção é o uso de monitores curvos, já que reduzem o movimento excessivo dos olhos e oferecem uma visão mais confortável.

Como dica, os monitores que possuem a certificação “TÜV Rheinland Eye Comfort”, garantem menos cintilação e melhores condições para a saúde dos olhos.

A longo prazo, esses pequenos ajustes vão ajudar a evitar o desconforto nos olhos além de proteger a sua visão.

