Fone de ouvido usa estimulação elétrica para tratar depressão e apresenta bons resultados Pesquisas mostram que o aparelho é duas vezes mais eficaz no tratamento da doença do que antidepressivos tradicionais Saúde|Do R7 22/10/2024 - 18h01 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h01 )

O headset está em teste em quatro estudos no Reino Unido e é indicado por médicos em todo o país Reprodução/Farmácia Boots

Um novo tratamento para depressão, sem o uso de medicamentos, está apresentando bons resultados. O fone de ouvido da Flow Neuroscience, que utiliza estimulação cerebral, foi testado em um dos maiores ensaios clínicos já realizados e tem se mostrado eficaz.

Aprovado pela FDA (Food and Drug Administration), o aparelho foi criado pelo psicólogo clínico Daniel Månsson, e o neurocientista Erik Rehn, ambos da Suécia.

Segundo o jornal Indy100, o fone trabalha diretamente no córtex pré-frontal, uma região do cérebro ligada à regulação das emoções e à depressão.

Estudos mostram que o aparelho é duas vezes mais eficaz no tratamento da depressão do que antidepressivos tradicionais. Em testes feitos em instituições como a Universidade do Texas e a Universidade de East London, os sintomas desapareceram totalmente em 56% dos pacientes após 10 semanas de uso, enquanto outros 62% apresentaram uma melhora de pelo menos 50% nos sintomas.

O fone de ouvido está em teste em quatro estudos do NHS (National Health Service) no Reino Unido e é indicado por médicos em todo o país. Além disso, foi bem avaliado pelo NICE (Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados), que destacou as evidências de que o dispositivo pode levar à diminuição dos sintomas de depressão.

O aparelho pode ser comprado online e em farmácias como a Boots, por £399 — aproximadamente R$ 2.593,50, com a opção de aluguel mensal por £79 (R$ 513,50).