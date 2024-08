Dengue chega a 6,5 milhões de casos prováveis no Brasil apesar de queda País tem mais de 7 mil mortes confirmadas ou em investigação por causa da doença Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 28/08/2024 - 17h52 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h29 ) ‌



São Paulo é o estado com mais mortes Divulgação/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil chegou a 6.500.034 casos prováveis de dengue nesta quarta-feira (28), e a soma de mortes confirmadas e em investigação é de mais de 7 mil. O coeficiente de incidência da doença é de 3.201 casos a cada 100 mil habitantes. Dados são do Ministério da Saúde.

O mês de julho teve 220.028 registros da doença, o que significa o menor número de casos por mês desde o início do ano. Foram 243 mil casos em janeiro, 729 mil em fevereiro e o ápice foi em março, com 1,6 milhão. O valor diminuiu para 1,5 milhão em abril e 1,4 milhão em maio, e teve grande queda em junho, com 516.980. Veja na tabela abaixo:

De acordo com boletins da pasta, o Brasil registrou 163 mortes em janeiro, 227 em fevereiro, 601 em março, 1.082 em abril e 1.344 em maio, que foi o maior registro. Os óbitos caem em junho com 916, e em julho, com 654. Até esta quarta, agosto tem 232 mortes confirmadas. Segundo a pasta, o número é inflado por mortes de outros meses devido a demora na confirmação do óbito, que pode ser investigado por até 60 dias. Confira na tabela abaixo.

São Paulo é a unidade da federação com mais óbitos registrados em 2024, com 1.634, seguido por Minas Gerais (949), Paraná (654), Distrito Federal (439) e Goiás (378). Somados, os quatro estados e o DF acumulam 77% do total de mortes.

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de incidência de casos prováveis, com 9.777,2 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo aparecem em seguida, somando 78% do número absoluto de casos.

A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com 1,1 milhão de casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença (55%).