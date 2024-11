Ministério da Agricultura divulga nova lista de 12 marcas de azeite impróprias para consumo Duas marcas mencionadas já haviam sido proibidas no início do mês; pasta orienta consumidores na hora da compra Saúde|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 22/10/2024 - 10h49 (Atualizado em 25/10/2024 - 10h27 ) twitter

Análises realizadas mostraram presença de outros óleos vegetais misturados Divulgação/Ministério da Agricultura

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) divulgou nesta terça-feira (22) uma nova lista de 12 marcas de azeite impróprias para consumo. As análises realizadas mostraram a presença de outros óleos vegetais misturados, o que pode comprometer a segurança e a qualidade do produto. Duas marcas mencionadas já haviam sido proibidas em um outra lista no início do mês.

“Algumas das empresas responsáveis por essas marcas estão com CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal, o que reforça a suspeita de fraude. A comercialização desses produtos configura uma infração grave, e os estabelecimentos que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados”, explicou o Mapa.

Confira a lista de marcas e lotes proibidos

Grego Santorini: todos os lotes;

todos os lotes; La Ventosa: todos os lotes;

todos os lotes; Alonso: todos os lotes;

todos os lotes; Quintas D’Oliveira: todos os lotes;

todos os lotes; Olivas Del Tango: lote 24014;

lote 24014; Vila Real: lotes EV07095VR; 03559; VR04191; VR04234; VR04245; VR4257; EV07100; EV07111; EV07139; EV07145;

lotes EV07095VR; 03559; VR04191; VR04234; VR04245; VR4257; EV07100; EV07111; EV07139; EV07145; Quinta de Aveiro: lote 272/08/2023;

lote 272/08/2023; Vincenzo: lote 19224;

lote 19224; Don Alejandro: lote 19224;

lote 19224; Almazara: todos os lotes;

todos os lotes; Escarpas das Oliveiras: todos os lotes;

todos os lotes; Garcia Torres: lote 24013.

As fiscalizações e coletas são feitas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária, com análises realizadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Os resultados concluíram que os produtos representam risco à saúde dos consumidores, dada a falta de clareza sobre a procedência desses óleos.

Já comprei. O que devo fazer?

Se o consumidor já tiver adquirido o produto, deve interromper o uso imediatamente e buscar a troca, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. As denúncias sobre vendas irregulares podem ser feitas pelo Fala.br.

CONFIRA AQUI LISTAS ANTERIORES DE PRODUTOS IRREGULARES APREENDIDOS

Dicas para evitar fraudes ao comprar azeite

Desconfie sempre de preços abaixo da média;

Verifique se a empresa está registrada no Mapa;

Não compre azeite a granel;

Esteja atento à data de validade e aos ingredientes;

Opte por produtos com a data de envase mais recente.