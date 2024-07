Ministério da Saúde amplia SUS Digital e começa implantação de prontuário unificado Pacientes podem avaliar a qualidade da assistência e as condições do estabelecimento no aplicativo

Aplicativo tem 4,5 milhões de usuários ativos Giovanna Inoue/R7 - 16.07.2024

O ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (16) ampliações feitas no sistema digital do SUS , que incluem o início da implantação do prontuário unificado do paciente durante consultas e mais funcionalidades dentro do aplicativo Meu SUS Digital , que substituiu o Conecte SUS.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirma que o acesso da população a informações organizadas e de fácil acesso foi um dos pilares da transformação digital. “Nós focalizamos no cidadão, na cidadã, que quer saber os seus dados de vacinação, que quer acompanhar os programas do governo, a caderneta da criança’, explicou.

Outra novidade anunciada é a possibilidade dos pacientes avaliarem a qualidade da assistência recebida e as condições do estabelecimento. A ideia é que, depois dos atendimentos clínicos realizados na UBSs (Unidades Básicas de Saúde), as pessoas acessem o aplicativo para avaliar a experiência.

O presidente do CNS (Conselho Nacional de Saúde), Fernando Pigatto, afirma que as informações coletadas nessas avaliações serão analisadas por uma câmara técnica, que vai ser criada especialmente para isso. “Vai servir muito para dar respostas para os usuários, para além dos gestores”, ressalta.

Funcionalidade

O aplicativo Meu SUS Digital possui mais de 30 funcionalidades e 4,5 milhões de usuário ativos, segundo a pasta. Através dele, a população tem acesso à carteira nacional de vacinação, com emissão de certificados; autorização para retirada gratuita de absorventes pelo programa Dignidade Menstrual e o histórico da dispensação

de medicamentos do programa Farmácia Popular, acompanhamento da fila de transplantes e emissão da carteirinha de doador de sangue. O agendamento online de atendimento já é possível em algumas unidades.

“O avanço das funcionalidades dá mais autonomia ao cidadão e permite o maior acompanhamento da sua saúde e do seu auto-cuidado, além de os dados serem fundamentais no aprimoramento de políticas públicas e maior eficiência da assistência”, afirma a pasta, que acrescenta que o acompanhamento de consultas, exames e procedimentos vai estar disponível em toda a rede do SUS “em breve”.

O Meu SUS DIgital foi anunciado pelo governo federal em abril deste ano, cuja meta é permitir que cada cidadão e profissional de saúde possa monitorar o paciente por meio da tecnologia.