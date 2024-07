Nipah: sem cura, vírus que causa inchaço no cérebro mata menino na Índia e liga alerta Ainda sem vacina para prevenção, organismos são classificados como prioridade pela OMS devido ao seu potencial de provocar pandemia Saúde|Do R7 22/07/2024 - 15h58 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h01 ) ‌



Vírus Nipah: ainda não existe vacina capaz de prevenir a infecção MARIELA GUIMARÃES/O TEMPO/ESTADÃO – 21.03.2019

O estado de Kerala, no sul da Índia, acendeu o sinal amarelo depois que um menino de 14 morreu no último domingo (21) por complicações do vírus Nipah, um micro-organismo que provoca febre e causa inchaço no cérebro. A secretaria estadual de saúde local identificou e classificou 60 pessoas com alto risco na região da Índia para as consequências da doença.

Segundo a agência Reuters, partes do estado de Kerala estão entre as que correm maior risco no mundo de sofrer com surtos do vírus. O vírus Nipah tem morcegos herbívoros e porcos como hospedeiros naturais, mas pode ser transmitido também para os humanos.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) classifica o Nipah como um patógeno prioritário por seu potencial de desencadear uma epidemia. Ainda não existe uma vacina capaz de prevenir a infecção ou moderar os sintomas da doença num eventual tratamento.

“O garoto infectado morreu no domingo depois de uma parada cardíaca”, disse a ministra da saúde do estado, Veena George, à imprensa local. Num comunicado no sábado, a área do governo responsável pelo controle do Nipah criou 25 comitês para identificar e isolar infectados.

Vírus Nipah: 7-10 dias de alerta

À Reuters, o diretor de medicina intensiva do Hospital Aster MIMS de Calicute, Anoop Kumar, disse que um caso positivo de Nipah foi diagnosticado em um menino em idade escolar e que pessoas que estiveram em contato com ele estavam sendo monitoradas.

“Há uma probabilidade mínima de um surto do vírus Nipah nesta fase”, disse e acrescentou que a situação será monitorada pelos próximos 7 a 10 dias.

Há 214 pessoas na lista de contato principal do menino — 60 deles na categoria de alto risco. Algumas enfermarias de isolamento foram criadas em instituições de saúde para tratar pacientes. O Nipah está associado à morte de dezenas de pessoas em Kerala desde a aparição no estado em 2018.

O Nipah foi descrito pela primeira vez 25 anos atrás na Malásia e, desde então, há registros de surtos em Bangladesh, Índia e Singapura.

O que é o Nipah?

A primeira epidemia de Nipah foi registrada em 1998, depois que o vírus se espalhou entre criações de suínos na Malásia. O vírus tem o nome do povoado nesse país do sudeste asiático onde foi descoberto.

As epidemias provocadas por esse vírus são raras, mas o Nipah foi classificado pela OMS, juntamente com o ebola, o zika e a Covid-19, como uma das doenças com prioridade para estudos por seu potencial de causar uma pandemia.

É transmitido geralmente aos humanos por meio dos animais ou de alimentos contaminados, mas também pode ser passado diretamente de pessoa a pessoa.

Sintomas da infecção por Nipah

Os sintomas incluem febre alta, vômitos e infecção respiratória, mas os casos graves podem se caracterizar por convulsões e inflamação cerebral, que leva ao coma. A doença tem uma taxa de mortalidade de 40% a 75%, segundo a OMS.