Obesidade é a maior inimiga do desemprego? Reino Unido testa remédios para perda de peso O ministro da Saúde Wes Streeting afirmou que a obesidade faz muitos britânicos se afastarem do trabalho Saúde|Do R7 15/10/2024 - 17h55 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h55 )

Farmacêutica anunciou investimento de US$ 365 milhões no Reino Unido, em meio à crescente da obesidade Reprodução/RECORD/02.08.2024

A Eli Lilly, uma empresa farmacêutica global especializada no desenvolvimento de medicamentos, lançou o Mounjaro. O Reino Unido planeja testar esse fármaco como uma opção para ajudar na perda de peso em pessoas desempregadas que enfrentam a obesidade.

Nesta terça-feira (15), o ministro da Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, destacou que a obesidade tem levado muitas pessoas a se afastarem do trabalho, sobrecarregando o NHS (Serviço Nacional de Saúde). “Esses medicamentos são muito importantes para a economia, permitindo que as pessoas voltem ao trabalho”, afirmou ele ao jornal DW.

Medicamentos para tratar o diabetes, como o Ozempic, já são populares para auxiliar no emagrecimento. “Os benefícios a longo prazo desses medicamentos podem ser monumentais em nossa abordagem para combater a obesidade”, disse Streeting.

A Eli Lilly anunciou um investimento de US$ 365 milhões no Reino Unido, em meio à crescente epidemia de obesidade. O ministro da Saúde fez esses comentários após o anúncio de um teste de cinco anos do Mounjaro em até 3.000 pacientes, focando em pessoas obesas e desempregadas.

O NHS planeja administrar o medicamento a quase 250 mil pessoas nos próximos três anos. Em 2023, mais de um quarto dos adultos britânicos sofria de obesidade, e um relatório da OMS revelou que o Reino Unido possui a segunda maior taxa de obesidade na Europa, atrás apenas de Malta.