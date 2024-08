Órgão da ONU confirma que Brasil está próximo de deixar o Mapa da Fome Atualmente, o país ocupa a 94ª posição entre 111 nações analisadas pela ONU para a Alimentação e a Agricultura Saúde|Do R7, em Brasília 12/08/2024 - 13h13 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Brasil está próximo de deixar o Mapa da Fome Agência Brasil/Arquivo

O Brasil está próximo de sair do Mapa da Fome, pouco mais de dois anos após retornar à lista da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Atualmente, o país ocupa a 94ª posição entre 111 nações analisadas pela FAO.

Jorge Meza, representante da FAO no Brasil, explicou em entrevista à ONU News que o país está perto de atingir o índice necessário para deixar o Mapa da Fome. “Para que um país saia do Mapa da Fome, o nível de fome deve ser igual ou inferior a 2,5%. Atualmente, o Brasil apresenta uma média móvel de 3,9% no período de 2021 a 2023. Estamos muito próximos de alcançar a meta de 2,5%”, afirmou Meza.

Os números recentes mostram um progresso significativo: mais de 14,7 milhões de brasileiros saíram da condição de fome no último ano. Além disso, a média de insegurança alimentar grave caiu de 8,5% no período de 2020 a 2022 para 6,6% entre 2021 e 2023. Meza destacou também a importância da ciência e da tecnologia na agricultura sustentável para assegurar a segurança alimentar a longo prazo.

Meza acredita que o Brasil pode se tornar um exemplo global, compartilhando conhecimentos e experiências por meio de parcerias como a Cooperação Sul-Sul, visando promover a segurança alimentar em nível mundial.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, comentou sobre a declaração da FAO: “Em 2023, a queda na insegurança alimentar foi de 4,2% para 2,8%. Estamos muito próximos da meta. Em 2024, 2025 e 2026, pretendemos continuar reduzindo a fome até alcançar a média trienal igual ou abaixo de 2,5% e retirar o Brasil do Mapa da Fome novamente.”

Dias ressaltou que, desde o início de 2024, o governo federal tem trabalhado intensamente, integrado com o Sistema Único da Assistência Social e o Sistema de Segurança Alimentar.

“Estamos implementando o Plano Brasil Sem Fome e a Redução da Pobreza com mais igualdade. Até julho, cadastramos e beneficiamos cerca de 4 milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhão de famílias. O trabalho continuará para alcançar nosso objetivo é tirar o Brasil do Mapa da Fome sob a coordenação do presidente Lula.”