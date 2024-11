Outubro rosa: saiba quais são os sintomas ocultos do câncer de mama A conscientização sobre a doença vai além do autoexame; é fundamental realizar exames regulares e estar atenta a outros sinais para a prevenção Saúde|R7 17/10/2024 - 18h11 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h11 ) twitter

Autoexame das mamas pode ajudar a identificar alterações, como nódulos ou caroços, possíveis sinais precoces da doença Reprodução/José Cruz/Agência Brasil

Outubro é considerado o mês de conscientização do câncer de mama, uma campanha vital para informar e educar a população sobre a importância da detecção precoce. Uma maneira indicada por médicos é realizar autoexame das mamas, que pode ajudar a identificar alterações, como nódulos ou caroços, que podem ser sinais precoces da doença.

A conscientização sobre o câncer de mama não se limita apenas ao autoexame; também é essencial que as mulheres consultem regularmente um médico e façam exames periódicos. A detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de tratamento eficaz e recuperação.

Além do autoexame, o jornal The Sun listou outras formas de ficar atenta à saúde das suas mamas. Confira, abaixo, uma lista com sete sinais que podem ajudar na detecção precoce de alterações:

Alterações no tamanho ou contorno das mamas Irritações na pele Liberação de fluidos pelos mamilos Inchaço na região das axilas Mudanças na suavidade ou aparência da pele Mamilo retraído ou invertido Dor persistente ou incomum nas mamas