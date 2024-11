Pacientes são diagnosticados com doença comum no século 18, no Canadá Médicos identificaram 27 casos de escorbuto causados ​​por deficiência prolongada de vitamina C, ao norte do estado de Saskatchewan Saúde|Do R7 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

Médicos canadenses identificaram 27 casos de escorbuto, entre pacientes da região norte do estado de Saskatchewan. A doença, ​​causada pela deficiência prolongada de vitamina C, era comum entre marinheiros do século 18.

Pacientes canadenses foram diagnosticados com escorbuto Reprodução/Canadian Medical Association Journal (via CTV News)

Uma pessoa nessa condição apresenta dores nas articulações, dores musculares, sangramento, palidez, cansaço, dificuldade de cicatrização, queda e deformidades dentárias e pequenas hemorragias.

Segundo o canal de notícias canadense CTV News, “especialistas dizem que os diagnósticos confirmados destacam um problema mais amplo, com pobreza e insegurança alimentar em comunidades rurais e remotas em todo o país."

Frutas e vegetais, como a laranja e o brócolis, são a principal fonte de vitamina C.

Em outubro, um estudo publicado no Canadian Medical Association Journal detalhou o caso de uma mulher de 65 anos com a doença. “Um exemplo complexo de insegurança alimentar, que se manifesta como um diagnóstico incomum", diz um trecho do artigo.

“Temos problemas maiores do que a deficiência de vitamina C“, ressaltou Hassan Vatanparast, professor da Universidade de Saskatoon, em declaração ao CTV News. É sobre equidade em saúde, insegurança alimentar, distribuição equitativa de recursos, acessibilidade e disponibilidade.”

