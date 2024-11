Outubro Rosa 2024: tudo sobre prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero Campanha “Mulher: seu corpo, sua vida” do Ministério da Saúde estimula a conexão das mulheres com a saúde, de forma que a prevenção e o diagnóstico precoce aconteçam o ano inteiro Patrocinada-2|Renato Fontes 23/10/2024 - 18h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h20 ) twitter

Câncer de mama e de colo de útero são dois dos mais comuns entre mulheres no Brasil Divulgação/Ministério da Saúde

Durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e nesse ano também sobre o câncer do colo do útero, ações voltadas à saúde da mulher são intensificadas em todo o Brasil pelo Ministério da Saúde. E todo esse esforço se justifica.

De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres, após o câncer de pele não melanoma. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

Já o câncer do colo do útero é o terceiro tumor mais incidente entre as brasileiras com 17 mil novos casos por ano no triênio 2023-2025, correspondendo a uma taxa de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.

Apesar dos números elevados, o câncer do colo do útero é quase 100% evitável e o câncer de mama é considerado de bom prognóstico, especialmente se diagnosticado e tratado em fases iniciais, garante o Ministério da Saúde.

‌



E é justamente a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero o foco da campanha Outubro Rosa 2024 do Ministério da Saúde, cujo tema é “Mulher: seu corpo, sua vida”.

“O câncer de mama e o câncer de colo de útero são dois dos mais comuns entre mulheres no Brasil. Mas existe cura e prevenção. O diagnóstico e o tratamento para todos os tipos de câncer estão disponíveis no SUS, assim como a vacina HPV, para prevenção do câncer de colo de útero, e a mamografia, para a detecção precoce do câncer de mama”, afirma Nísia Trindade, ministra da Saúde.

‌



Simbolizada por um auto abraço, reafirmando o protagonismo feminino e valorizando o autocuidado, a campanha “Mulher: seu corpo, sua vida” está sendo veiculada desde o começo deste mês. Assista:

Sinais e sintomas do câncer de mama

● Nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor

‌



● Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja

● Alterações no bico do peito (mamilo) como retrações

● Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço

● Saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos

De acordo com o Ministério da Saúde, esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para que seja avaliado o risco de se tratar de um câncer. É importante reforçar que a mamografia periódica de rastreio é recomendada com intervalo de dois anos para mulheres entre 50 e 69 anos.

Esse exame também pode ser feito periodicamente no caso das mulheres que têm recomendação médica, independentemente da faixa etária, se o profissional de saúde que faz o acompanhamento considerar necessário.

O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece ações de prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos.

Sinais e sintomas do câncer do colo do útero

● Pode não apresentar sintomas em fase inicial

● Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente (que vai e volta) ou após a relação sexual

● Secreção vaginal anormal

● Dor durante a relação sexual

● Dor abdominal

● Queixas urinárias ou intestinais

O Ministério da Saúde disponibiliza a vacina contra o HPV gratuitamente pelo SUS para adolescentes de 9 a 14 anos, com dose única.

Além disso, o exame preventivo Papanicolau ajuda identificar as lesões precursoras do tumor. Todas as mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual, com idade de 25 a 64 anos, devem se submeter ao exame a cada três anos. As mulheres grávidas também podem fazer o preventivo.

Mulher, conhecer o seu corpo ajuda a identificar se algo não está certo. Percebeu algo diferente? Procure avaliação médica.

Banner oficial da campanha Mulher: seu corpo, sua vida Divulgação/Ministério da Saúde