Tem 10 minutinhos? Aprenda a eliminar de vez os focos do mosquito da dengue, chikungunya e zika Campanha nacional "Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora" traz dicas importantes para você combater o mosquito Aedes aegypti em poucos minutos

Mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue, chikungunya e zika Divulgação/Agência Brasil

Sabia que você só precisa de 10 minutos por semana para prevenir os focos do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, Zika e chikungunya?

Esse é o tema central da campanha nacional “Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora”, lançada neste mês pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de mobilizar os brasileiros no combate à dengue, Zika e chikungunya, incentivando a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças. Assista:

O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) garante que 10 minutos são suficientes para interromper o ciclo de vida do mosquito, que leva de sete a 10 dias para se desenvolver do ovo até a forma adulta do inseto.

Até outubro deste ano, o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde registrou mais de 6,7 milhões de casos e 5,8 mil mortes relacionadas a essas arboviroses (veja números detalhados abaixo).

‌



Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde até outubro de 2024:

● 6,5 milhões de casos e 5.696 mortes por dengue

‌



● 260.903 casos e 188 mortes por chikungunya

● 8.264 casos de oropouche

‌



● 6.348 casos e 1 morte por Zika

Não corra riscos. É a hora de você reservar 10 minutos do seu dia para se proteger dessa ameaça. Veja abaixo como é simples cumprir a tarefa.

Checklist das principais medidas para eliminar o Aedes aegypti em 10 minutinhos

● Mantenha a caixa d’água, tonéis e outros reservatórios de água limpos e bem fechados

● Descarte garrafas pet e embalagens vazias

● Esvazie garrafas, potes e vasos e vire com a abertura para baixo

● Amarre bem os sacos de lixo e disponibilize para recolhimento dos serviços de limpeza

● Limpe bem as calhas de casa

● Coloque areia nos vasos de planta

● Guarde pneus em locais cobertos ou descarte em borracharias

● Não acumule sucata e entulho

● Mantenha os ralos sempre limpos e com telas de proteção

● Receba bem os agentes de saúde e os de endemias

Além das recomendações acima, o uso de repelente também é uma forma de você se prevenir da picada do Aedes aegypti. O Ministério da Saúde recomenda repelentes à base de DEET (N-N-dietilmetatoluamida), IR3535 ou Icaridin. As recomendações de uso descritas no rótulo de cada produto devem ser seguidas à risca, reforça o órgão.

Fique atento

Principais sintomas da dengue

● Febre alta (39 °C a 40 °C)

● Dor de cabeça e atrás dos olhos

● Manchas vermelhas na pele

● Dores musculares e articulares

Principais sintomas do Zika vírus

● Febre baixa (38,5 °C) ou ausente

● Manchas vermelhas na pele

● Coceira e vermelhidão nos olhos

● Dor de cabeça

● Dores leves nas articulações

● Perigoso para as gestantes, pois há risco de malformação do bebê

Principais sintomas da chikungunya

● Febre acima de 38 °C

● Dores intensas nas articulações

● Dor nas costas

● Dores nos músculos

● Manchas vermelhas na pele

Pessoas com doenças crônicas, gestantes, crianças menores de 2 anos e idosos acima dos 65 anos necessitam de cuidado redobrado.

No caso de qualquer um dos sintomas das doenças, aumente a ingestão de água, não se automedique e procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde.

Lembre-se: encontrou um terreno com acúmulo de lixo ou piscina abandonada, entre em contato com a Secretaria de Saúde da sua cidade.

Banner oficial da campanha nacional “Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora” Divulgação/Ministério da Saúde