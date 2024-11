Pesquisadores criam mapas celulares 3D que podem ajudar em tratamentos contra o câncer O estudo mostra como uma célula se torna cancerígena e por que partes do tumor reagem de forma diferente aos remédios Saúde|Do R7 30/10/2024 - 18h22 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Artigos mostram como as células imunológicas interagem com o câncer Reprodução/Boston Medical Center

Pesquisadores fizeram uma descoberta importante que pode transformar o tratamento do câncer. Eles criaram “atlas celulares” — mapas que mostram como as células de tumores estão organizadas e como se comportam — em diferentes tipos de câncer, incluindo mama, cólon e pâncreas.

Esses mapas ajudam a entender melhor o que leva uma célula a se tornar cancerígena e por que algumas partes do tumor respondem de forma diferente aos tratamentos.

Os estudos foram publicados em 12 artigos nesta quarta-feira (30) na revista Nature. Em um deles, os pesquisadores rastrearam as mudanças celulares que acontecem quando um tumor começa a crescer no cólon, usando uma espécie de “relógio molecular”. Isso permitiu identificar que vários tipos de células, e não apenas uma, podem contribuir para o crescimento dos tumores, o que antes ninguém sabia.

Outros artigos mostraram como as células imunológicas interagem com o câncer. Foi descoberto que, em certos casos de câncer de mama, as células de defesa do corpo acabam ficando “cansadas” com o tempo e perdem a capacidade de atacar o tumor, o que pode explicar por que alguns cânceres são mais difíceis de tratar.

‌



Os estudos ainda mostram que tratar essas células desgastadas com terapias que recuperam sua função pode ajudar a melhorar as respostas aos tratamentos.