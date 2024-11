Rede D’Or atua em hospitais amazônicos Comunidades locais, incluindo a população indígena, são os principais beneficiados pela expansão dos hospitais Yutaka Takeda e o 5 De Outubro, no Pará Rede Dor|Do R7 28/11/2024 - 11h11 (Atualizado em 28/11/2024 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hospital Yutaka Takeda, situado no Pará, na região amazônica de Carajás. Crédito: Divulgação

A Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, com 74 hospitais em 14 estados, destaca-se por sua presença marcante além dos grandes pólos urbanos. Com foco em qualidade, tecnologia de ponta e desenvolvimento de pessoas, a Rede D’Or democratiza o acesso à saúde em todo o Brasil. Um exemplo é sua atuação na Amazônia, onde administra dois hospitais em áreas de difícil acesso, levando medicina avançada e contribuindo para o desenvolvimento social da região.

Em apenas três anos, a Rede D’Or transformou o atendimento assistencial dos Hospitais Yutaka Takeda e o 5 de Outubro, situados no Pará, na região amazônica de Carajás.

Ambos passaram a ser administrados pela Rede em 2021, e os impactos positivos da nova gestão já são sentidos pela população. Entre eles, destacam-se a ampliação de cirurgias e consultas clínicas, maior investimento na capacitação da equipe e, mais recentemente, a inauguração de um novo pronto-atendimento.

Hospital 5 de Outubro. Crédito: Divulgação

O trabalho feito nos dois hospitais, principalmente das cidades de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Curionópolis, não se limita ao aumento de atendimento à população. Agora, é possível fazer cirurgia bariátrica, de coluna, próstata, de joelho, além de exames como a colonoscopia. Os hospitais cresceram não só em volume, mas em qualidade e diversificação de tratamentos ofertados.

‌



Outro ponto relevante é a conquista dos certificados do Programa de Qualidade do Conselho Federal de Enfermagem e as certificações ONA 3, tanto no 5 de Outubro quanto no Yutaka Takeda, que reconhecem a qualidade técnica e segurança dos hospitais.

As duas instituições também possuem a certificação Green Kitchen, selo que reconhece práticas sustentáveis na cozinha hospitalar e o incentivo à alimentação saudável dos clientes e colaboradores.

‌



Respeito aos costumes locais

Outra importante melhoria implementada são os serviços de APS (Atenção Primária em Saúde). Equipes multidisciplinares especializadas em medicina de família e comunidade atuam na prevenção, promoção da saúde e acompanhamento de doenças agudas e crônicas. “O atendimento de APS é adaptado às necessidades locais, levando em consideração as características epidemiológicas e geográficas”, comenta Carolline Ramos, gerente executiva de operações da Rede D’Or.

‌



Da mesma forma, os grupos indígenas recebem atenção diferenciada no Yutaka Takeda e no 5 de Outubro. “Existe um profundo respeito pela cultura indígena e suas práticas ancestrais relacionadas à cura e à saúde. Durante o tratamento, toda a família permanece no hospital com o ente assistido, e dentro do possível, nos adaptamos para que os costumes e hábitos intrínsecos a essa cultura sejam integrados aos nossos protocolos assistenciais de cuidado seguro e centrado no paciente”, explica a gerente.

Durante o tratamento, toda a família permanece no hospital com o ente assistido. Crédito: Divulgação

A população também é favorecida pela completa assistência em saúde materno-infantil, isto é, desde os cuidados com o pré-natal até o nascimento do bebê.

Arte/R7

Região beneficiada pela expertise no ensino

Com o objetivo de elevar o padrão de qualidade assistencial em toda a região, a Rede D’Or investe fortemente na qualificação contínua dos seus profissionais, por meio de sua expertise em pesquisa e ensino. “Os profissionais que trabalham conosco podem levar esse conhecimento para outras empresas, assim como as boas práticas que desenvolvemos nos grandes centros são compartilhadas no Pará”, diz Carolline Ramos.

Isso significa que a Rede D’Or realizou maneiras de elevar significativamente a qualidade assistencial dos dois hospitais, a partir de mais treinamento entre os colaboradores – tanto na parte de qualidade, como de segurança –, além de promover eventos científicos na região.

A região ainda conta com faculdades de Enfermagem, de Nutrição, cursos técnicos, além de outros hospitais. Então, existe o interesse dos profissionais em procurar mais qualificação.

De paciente a funcionário

Elienai Silva, 33, nasceu no Hospital Yutaka Takeda e, atualmente, faz parte do seu quadro de funcionários. Ele acompanhou de perto todo crescimento da região, além de ter visto a melhoria das instituições depois da administração da Rede D’Or. “A nova gestão trouxe essa preocupação com o desenvolvimento profissional da equipe, e fui muito agraciado com isso. Entrei como ‘comprador’, depois de seis meses virei líder do almoxarifado e hoje sou supervisor de suprimentos”, conta.

No cargo, Silva nota a melhoria na segurança do paciente, principalmente. “Houve uma evolução no hospital. Como paciente e hoje, daqui de dentro, vejo a diferença. Conseguimos trazer para a nossa cidade, aqui no Pará, algo igualmente bom em relação às grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo”, conta o supervisor.

Com atendimento de emergência 24 horas para adultos e crianças, a inauguração do pronto atendimento de Parauapebas, em abril de 2024, foi um marco para a qualidade assistencial na região, ampliando o acesso aos serviços de saúde à população.

Arte/R7

Clique aqui e saiba mais.