Saiba como escolher o seu hospital Rede D'Or, maior empresa de saúde da América Latina, aposta em indicadores técnicos e mais transparência para pacientes e familiares



O Programa de Qualidade Técnica monitora 50 indicadores em unidades do grupo, como no Hospital Vila Nova Star e no São Luiz Itaim. Divulgação/Rede D’Or

De forma repentina, o coordenador de implantação de sistemas Anderson Lima, de 45 anos, começou a passar mal em março deste ano, com problemas de fígado. Morador da Grande São Paulo, ele logo procurou o Hospital São Luiz São Caetano e descobriu que sofria de uma hepatite fulminante. Depois dos exames iniciais, ele foi transferido e fez o transplante de fígado no Hospital São Luiz Itaim, centro de referência para essa cirurgia.

“Fui muito bem atendido em todos os âmbitos do meu diagnóstico, principalmente na UTI. Me senti seguro com todos os procedimentos e fui muito bem instruído sobre o que estava acontecendo comigo”, disse o paciente. Ele explicou que todos os médicos e profissionais envolvidos no caso foram atenciosos. “Deixaram-me confiante de que a minha escolha foi certeira para um tratamento de excelência. Sinto que recebi uma atenção especial tanto no pré quanto no pós-operatório”, completa.

Para escolher um hospital em situações decisivas como a de Anderson, ter acesso aos indicadores de qualidade da instituição faz diferença para tomar uma decisão consciente. Na Rede D’Or, esses dados são divulgados publicamente desde 2022.

Qualidade técnica como guia

Maior empresa de saúde da América Latina, a Rede D’Or se destaca pelo seu Programa de Qualidade Técnica. A iniciativa é baseada no monitoramento de 50 indicadores, acreditação de excelência, auditorias interna e externa e compartilhamento de boas práticas entre os hospitais.

Prêmios baseados em indicadores técnicos

Uma boa forma de se informar para escolher o hospital é verificar os prêmios técnicos recebidos pela instituição. O projeto UTIs Brasileiras, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e da EPIMED, destacou 180 UTIs da Rede D’Or em 2023. Dessas, 116 foram reconhecidas como Top Performer ou UTI Eficiente, representando 25% do total de premiados.

O oncologista Dr. Paulo Hoff enfatiza que a excelência da Rede D’Or é fruto do compromisso em disponibilizar tecnologia de ponta e equipes qualificadas em busca de tratamentos avançados.

Reputação Outros prêmios e rankings, baseados em reputação, também podem ser considerados. “A reputação está associada a percepções, como a presença de médicos renomados nas equipes, a experiência do paciente naquela instituição, entre outras”, explica Ana Maria Malik, doutora em Medicina, mestre em Administração e professora titular da Fundação Getúlio Vargas (FGV - SP).

A Rede D’Or já recebeu as seguintes premiações:

Mas, ainda que significativos, esses prêmios devem complementar o principal: o compromisso com a excelência, a transparência e índices superiores de qualidade. Por manter o foco na Qualidade Técnica, a Rede D’Or eleva os padrões na saúde, destacando-se como uma escolha confiável para médicos e pacientes no Brasil e no mundo.

