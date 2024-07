Remédios para glaucoma, Parkinson e rinite passam a ser gratuitos pelo Farmácia Popular

‌



Com a mudança, 39 dos 41 insumos disponíveis passam a ter taxa zero

Dez medicamentos passaram a integrar a lista de produtos gratuitos oferecidos pelo Farmácia Popular. O anúncio, feito nesta quarta-feira (10) pelo Ministério da Saúde, inclui tratamento para dislipidemia (colesterol alto), glaucoma, rinite e doença de Parkinson. As substâncias já constavam no rol de benefícios do programa como remédios subsidiados, aqueles vendidos a preços menores para a população.

São eles:

sinvastatina 10mg (Dislipidemia) sinvastatina 20mg (Dislipidemia) sinvastatina 40mg (Dislipidemia) carbidopa 25mg + levodopa 250mg (Doença de Parkinson) cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg (Doença de Parkinson) maleato de timolol 2,5mg (Glaucoma) maleato de timolol 5mg (Glaucoma) budesonida 32mcg (Rinite) budesonida 50mcg (Rinite) dipropionato de beclometasona 50mcg/dose (Rinite)

Com a mudança, 39 dos 41 insumos disponíveis passam a ter taxa zero. Segundo dados do Ministério da Saúde, pelo menos 3 milhões de usuários devem ser beneficiados. A pasta calcula que os pacientes terão uma economia média de até R$ 400 por ano. Até o momento, eram gratuitos os medicamentos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais.

Os demais produtos devem continuar sendo distribuídos de forma coparticipativa, com financiamento federal de até 90% do valor de referência. O anúncio foi feito em celebração aos 20 anos do Farmácia Popular, com a presença da ministra Nísia Trindade e do senador Humberto Costa (PE-PT). Segundo a chefe da pasta, a iniciativa é universalizar a iniciativa, que atualmente alcança 4,7 mil cidades do país. No ano passado, o ministério já havia ampliado a gratuidade do programa com a oferta de todos os itens sem taxa aos beneficiários do Bolsa Família.